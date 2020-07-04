Новый антирекорд коронавируса в Украине: за сутки - 914, из них 74 ребенка и 63 медика

4 июля, 2020, 11:05

По состоянию на утро субботы, 4 июля 2020 года, в Украине диагностировали 914 новых случаев коронавирусной болезни. При этом выздоровели 597 человек, умерли - 15

Такие данные показывает система мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, передает Еспресо.TV.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (295,9), Львовской (199,5) и Винницкой (174,1) областях.

За все время эпидемии коронавирус был диагностирован у 47 677 украинцев, из них 21 155 выздоровели, 1227 - умерли.

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По данным Центра общественного здоровья МЗ, всего заболевание подтверждено у 3456 детей (+74 за сутки) и 6937 медиков (+63 за сутки).

Сейчас госпитализированы 4247 человек (уменьшение на 143 человека в сутки), из них 102 человека подключены к аппарату ИВЛ (3).

Среди выздоровевших - 4331 медработник (+88 за сутки).

Диагностированы случаи COVID-19 по регионам:

Винницкая обл. - 1936 (1296 выздоровели)

Волынская обл. - 2663 (801 выздоровел)

Днепропетровская обл. - 1110 (959 выздоровели)

Донецкая обл. - 599 (173 выздоровели)

Житомирская обл. - 1447 (950 выздоровели)

Закарпатская обл. - 3214 (999 выздоровели)

Запорожская обл. - 588 (444 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2598 (1129 выздоровели)

м. Киев - 5465 (1769 выздоровели)

Киевская обл. - 2747 (1503 выздоровели)

Кировоградская обл. - 657 (559 выздоровели)

Луганская обл. - 84 (61 выздоровел)

Львовская обл. - 6059 (890 выздоровели)

Николаевская обл. - 455 (293 выздоровели)

Одесская обл. - 1835 (822 выздоровели)

Полтавская обл. - 322 (274 выздоровели)

Ровенская обл. - 4041 (2016 выздоровели)

Сумская обл. - 308 (247 выздоровели)

Тернопольская обл. - 2025 (1230 выздоровели)

Харьковская обл. - 2311 (1188 выздоровели)

Херсонская обл. - 196 (181 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 828 (589 выздоровели)

Черкасская обл. - 657 (517 выздоровели)

Черновицкая обл. - 4972 (2120 выздоровели)

Черниговская обл. - 560 (145 выздоровели).

Официально подтвержденные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как проанализировала Новынарня, дневное число заразившихся, по сообщению в эту субботу - 914 - является большим, чем в пятницу (876), в четверг (889), в среду (664), во вторник (706), в понедельник (646), но меньше, чем в воскресенье (917), прошедшую субботу (948) и прошлую пятницу, 26 июня (антирекорд 1109).

Количество выздоровевших по сообщению в субботу - 597 - больше, чем в пятницу и четверг (по 505), в среду (433), вторник (88), понедельник (93), воскресенье (233), минувшую субботу (402). Это второй по величине суточный уровень выздоровления с начала эпидемии (больше было только 4 июня - 602).

Сегодняшний показатель умерших - 15 - меньше, чем в пятницу (27), понедельник (18), воскресенье (19) и прошлую субботу (24), но больше, чем в четверг (12), среду (14), вторник ( 12). Антирекорд летальных случаев был зафиксирован 17 июня - 31 человек умер.

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