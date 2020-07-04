Новый антирекорд коронавируса в Украине: за сутки - 914, из них 74 ребенка и 63 медика
Такие данные показывает система мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, передает Еспресо.TV.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (295,9), Львовской (199,5) и Винницкой (174,1) областях.
За все время эпидемии коронавирус был диагностирован у 47 677 украинцев, из них 21 155 выздоровели, 1227 - умерли.
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По данным Центра общественного здоровья МЗ, всего заболевание подтверждено у 3456 детей (+74 за сутки) и 6937 медиков (+63 за сутки).
Сейчас госпитализированы 4247 человек (уменьшение на 143 человека в сутки), из них 102 человека подключены к аппарату ИВЛ (3).
Среди выздоровевших - 4331 медработник (+88 за сутки).
Диагностированы случаи COVID-19 по регионам:
Винницкая обл. - 1936 (1296 выздоровели)
Волынская обл. - 2663 (801 выздоровел)
Днепропетровская обл. - 1110 (959 выздоровели)
Донецкая обл. - 599 (173 выздоровели)
Житомирская обл. - 1447 (950 выздоровели)
Закарпатская обл. - 3214 (999 выздоровели)
Запорожская обл. - 588 (444 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 2598 (1129 выздоровели)
м. Киев - 5465 (1769 выздоровели)
Киевская обл. - 2747 (1503 выздоровели)
Кировоградская обл. - 657 (559 выздоровели)
Луганская обл. - 84 (61 выздоровел)
Львовская обл. - 6059 (890 выздоровели)
Николаевская обл. - 455 (293 выздоровели)
Одесская обл. - 1835 (822 выздоровели)
Полтавская обл. - 322 (274 выздоровели)
Ровенская обл. - 4041 (2016 выздоровели)
Сумская обл. - 308 (247 выздоровели)
Тернопольская обл. - 2025 (1230 выздоровели)
Харьковская обл. - 2311 (1188 выздоровели)
Херсонская обл. - 196 (181 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 828 (589 выздоровели)
Черкасская обл. - 657 (517 выздоровели)
Черновицкая обл. - 4972 (2120 выздоровели)
Черниговская обл. - 560 (145 выздоровели).
Официально подтвержденные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как проанализировала Новынарня, дневное число заразившихся, по сообщению в эту субботу - 914 - является большим, чем в пятницу (876), в четверг (889), в среду (664), во вторник (706), в понедельник (646), но меньше, чем в воскресенье (917), прошедшую субботу (948) и прошлую пятницу, 26 июня (антирекорд 1109).
Количество выздоровевших по сообщению в субботу - 597 - больше, чем в пятницу и четверг (по 505), в среду (433), вторник (88), понедельник (93), воскресенье (233), минувшую субботу (402). Это второй по величине суточный уровень выздоровления с начала эпидемии (больше было только 4 июня - 602).
Сегодняшний показатель умерших - 15 - меньше, чем в пятницу (27), понедельник (18), воскресенье (19) и прошлую субботу (24), но больше, чем в четверг (12), среду (14), вторник ( 12). Антирекорд летальных случаев был зафиксирован 17 июня - 31 человек умер.
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