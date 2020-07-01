Гол Роналду помог "Ювентусу" победить в чемпионате Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В матче 29-го тура Серии А в Генуе на 50-й минуте счет открыл нападающий "Ювентуса" Дибала. За 6 минут Криштиану Роналду увеличил преимущество туринской команды.
На 73-й минуте полузащитник "Юве" Дуглас Коста забил третий гол. Еще через 3 минуты нападающий "Дженоа" Андреа Пинамонти сократил отставание хозяев в счете.
"Ювентус" победил "Дженоа" 3: 1, набрал 72 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии. "Лацио" имеет 68 пунктов, "Интер" - 61. "Дженоа" с 26 баллами - 17-я.
Чемпионат Италии
29-й тур
30 июня
"Дженоа" - "Ювентус" 1: 3
Голы: Пинамонти, 76 - Дибала, 50, Роналдуу, 56, Дуглас Коста, 73
- Напомним, 5 июня Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером .
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