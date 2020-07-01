Гол Роналду помог "Ювентусу" победить в чемпионате Италии

1 июля, 2020, 08:15

Португальский форвард Криштиану Роналду забил гол и помог "Ювентусу" переиграть "Дженоа" в чемпионате Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В матче 29-го тура Серии А в Генуе на 50-й минуте счет открыл нападающий "Ювентуса" Дибала. За 6 минут Криштиану Роналду увеличил преимущество туринской команды.

На 73-й минуте полузащитник "Юве" Дуглас Коста забил третий гол. Еще через 3 минуты нападающий "Дженоа" Андреа Пинамонти сократил отставание хозяев в счете.

"Ювентус" победил "Дженоа" 3: 1, набрал 72 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии. "Лацио" имеет 68 пунктов, "Интер" - 61. "Дженоа" с 26 баллами - 17-я.

Чемпионат Италии

29-й тур

30 июня

"Дженоа" - "Ювентус" 1: 3

Голы: Пинамонти, 76 - Дибала, 50, Роналдуу, 56, Дуглас Коста, 73

Напомним, 5 июня Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером .

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