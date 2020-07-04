 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирЕС осудил голосование за "обнуление Путина" в Крыму

ЕС осудил голосование за "обнуление Путина" в Крыму


фото: Укрінформ
Евросоюз осудил проведение Россией голосования за поправки в Конституцию РФ на территории незаконно аннексированного Крыму

Об этом сообщает Представительство Европейского Союза в Украине.

ЕС осудил проведение голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, завершилось 1 июля, и прошло в Крыму с нарушением международного права.

"Европейский Союз не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Таким образом ЕС осуждает проведение голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Европейский Союз осуждает участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации жителей территорий, пока неподконтрольные украинской власти, и которым выборочно были выданы российские паспорта вопреки духу Минских соглашений. Европейский Союз остается непреклонным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в заявлении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 июля, 2020 суббота

больше новостей

4 июля, 2020 суббота

3 июля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать