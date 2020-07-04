ЕС осудил голосование за "обнуление Путина" в Крыму

4 июля, 2020, 17:49

Евросоюз осудил проведение Россией голосования за поправки в Конституцию РФ на территории незаконно аннексированного Крыму

Об этом сообщает Представительство Европейского Союза в Украине.

ЕС осудил проведение голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, завершилось 1 июля, и прошло в Крыму с нарушением международного права.

"Европейский Союз не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Таким образом ЕС осуждает проведение голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Европейский Союз осуждает участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации жителей территорий, пока неподконтрольные украинской власти, и которым выборочно были выданы российские паспорта вопреки духу Минских соглашений. Европейский Союз остается непреклонным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в заявлении.

1 июля Европейский Союз заявил, что не признает незаконную аннексию Крыма Россией и проведение РФ на территории полуострова референдума о внесении поправок в российскую Конституцию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb