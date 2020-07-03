Зеленский обсудил с премьером Италии дело Маркива и восстановление авиасообщения
Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Зеленский сказал Конте, что надеется на справедливое решение итальянского суда по Виталию Маркиву и его скорейшее возвращение в Украину.
Отдельное внимание было уделено ситуации с безопасностью на востоке Украины. Зеленский констатировал слабый прогресс в выполнении договоренностей Парижского саммита в нормандской формате и поблагодарил Италию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Президент напомнил о приглашении Джузеппе Конте в Украину. Премьер Италии выразил надежду, что этот визит может состояться до конца текущего года.
Они также выразили надежду на восстановление регулярного авиасообщения между двумя государствами в ближайшее время.
Кроме того, стороны надеются на скорое восстановление экономических связей ", - заявили в пресс-службе.
Напомним, Италия решила не отменять запрет на поездки для третьих стран, в том числе для списка так называемых "безопасных" стран, согласованного Советом ЕС.
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