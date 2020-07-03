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Espreso.tvОбществоЗеленский обсудил с премьером Италии дело Маркива и восстановление авиасообщения

Зеленский обсудил с премьером Италии дело Маркива и восстановление авиасообщения


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в пятницу обсудил дело нацгвардейца Виталия Маркива и восстановление авиаперелетов между странами

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Зеленский сказал Конте, что надеется на справедливое решение итальянского суда по Виталию Маркиву и его скорейшее возвращение в Украину.

Отдельное внимание было уделено ситуации с безопасностью на востоке Украины. Зеленский констатировал слабый прогресс в выполнении договоренностей Парижского саммита в нормандской формате и поблагодарил Италию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент напомнил о приглашении Джузеппе Конте в Украину. Премьер Италии выразил надежду, что этот визит может состояться до конца текущего года.

Они также выразили надежду на восстановление регулярного авиасообщения между двумя государствами в ближайшее время.

Кроме того, стороны надеются на скорое восстановление экономических связей ", - заявили в пресс-службе.

Напомним, Италия решила не отменять запрет на поездки для третьих стран, в том числе для списка так называемых "безопасных" стран, согласованного Советом ЕС.

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