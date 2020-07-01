Италия оставляет границы закрытыми для третьих стран, несмотря на решение ЕС

1 июля, 2020, 14:53

Италия не будет отменять запрет на поездки для третьих стран, в том числе для списка так называемых "безопасных" стран, согласованного Советом ЕС

Об этом сообщает The Local .

В течение нескольких часов после объявления ЕС итальянские власти заявили, что сохраняется и запрет на поездки и правила карантина для путешественников, прибывающих из-за пределов блока.

«Глобальная ситуация остается очень сложной", - заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Италия пострадала от вируса из европейских стран, но сейчас количество новых случаев и смертей продолжает неуклонно снижаться.

Власти опасаются, что открытие внешних границ теперь "вызовет новую цепь заражения".

"По этой причине Италия придерживается обязательного правила карантина для всех, кто прибывает из страны, не входящей в ЕС, даже если они прошли через другую внутреннюю шенгенскую страну", - говорится в сообщении правительства.

Италия разрешила свободное передвижение в и из стран ЕС и стран Шенгенской зоны, включая Великобританию, с 3 июня. Это решение не изменится, подтвердил Сперанца.

Правительство также рассматривает возможность введения полицейских проверок, кроме проверок на границах, чтобы выявлять людей, которые прибыли из страны, не входящей в ЕС, и тогда им придется оставаться в карантине в течение двух недель.

С сегодняшнего дня Евросоюз открывает границы для путешественников из 14 стран, которые подпадают под прописанные критерии безопасности. Украины среди них нет.