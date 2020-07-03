За сутки водителям грузовиков выписали штрафов за перегрузку на 1,7 млн грн, - ОПУ

3 июля, 2020, 17:51

За сутки интенсивного весового контроля правоохранители выписали водителям перегруженных фур более 1,7 млн грн штрафов

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины со ссылкой на данные Мининфраструктуры.

"За прошедшие сутки в Украине правоохранители вместе с представителями Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека) проверили 18 пунктов габаритно-весового контроля. Было осуществлено 6,6 тыс. проверок грузовиков", - говорится в сообщении.

По данным министра инфраструктуры Владислава Криклия за сутки интенсивных проверок наложено штрафов на общую сумму более 1,7 млн грн. Кроме того, на Николаевщине было зафиксировано три попытки передвижения перегруженных фур в объезд пунктов габаритно-весового контроля.

В ОПУ также отметили, что по данным Нацполиции, каждый второй грузовой автомобиль едет с перегрузкой. Больше всего таких зафиксировано в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Ранее, 23 июня Зеленский нашел чат дальнобойщиков и пригрозил последствиями перегрузки, применив к водителям оскорбительную лексику.

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