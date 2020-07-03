Известный блогер и киберспортсмен совершил самоубийство

3 июля, 2020, 15:39

Блогер и бывший киберспортсмен Байрон Reckful Бернстайн покончил с собой

Об этом сообщает sport.ua.

Reckful страдал от биполярного расстройства личности. Один из его братьев с таким же диагнозом покончил с собой.

За несколько часов до суицида Reckful оставил несколько неоднозначных постов в твиттере. Он сделал предложение Ребекке Beccи Чо, с которой ранее встречался. Его последняя запись в соцсети: "Пожалуйста, знайте, что безумец не контролирует свои действия".

Reckful был 31 год. До карьеры блогера он профессионально играл в World of Warcraft и Hearthstone. В его канала на Twitch более 926 тыс. подписчиков.

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