Чемпион Украины по бодибилдингу совершил самоубийство

26 мая, 2020, 12:49

Бывший чемпион Украины по бодибилдингу Любомир Шкодзинский совершил самоубийство в Тернополе

Об этом сообщают "Тернопольчане" .

Из собственных источников изданию стало известно, что спортсмен повесился, спасти жизнь ему не удалось. Среди причин трагедии называют проблемы в личной жизни и на работе.

Шкодзинский было 26 лет, он работал тренером по бодибилдингу и фитнесу в Тернополе. В 2012 году он стал чемпионом Украины по бодибилдингу.

Напомним, 23 мая бывший форвард харьковского "Металлиста" Мрдакович покончил жизнь самоубийством в Сербии.

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