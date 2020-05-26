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Espreso.tvСпортЧемпион Украины по бодибилдингу совершил самоубийство

Чемпион Украины по бодибилдингу совершил самоубийство


фото: fainemisto.tv
Бывший чемпион Украины по бодибилдингу Любомир Шкодзинский совершил самоубийство в Тернополе

Об этом сообщают "Тернопольчане" .

Из собственных источников изданию стало известно, что спортсмен повесился, спасти жизнь ему не удалось. Среди причин трагедии называют проблемы в личной жизни и на работе.

Шкодзинский было 26 лет, он работал тренером по бодибилдингу и фитнесу в Тернополе. В 2012 году он стал чемпионом Украины по бодибилдингу.

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