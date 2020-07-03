Ярош поддержал идею о запрете ОПЗЖ и "Партии Шария"

3 июля, 2020, 10:07

Экс-руководитель "Правого сектора" Дмитрий Ярош поддержал предложение Нацкорпуса о запрете деятельности ОПЗЖ и "Партии Шария"

Об этом Ярош написал на своей странице в Facebook.

"Полностью поддерживаю требование Национального корпуса и других патриотических организаций о снятии с регистрации и запрета деятельности антигосударственных, пропутинских политико-олигархических группировок ОПЗЖ и "партия Шарите ", - написал Ярош.

По его словам, пророссийские коллаборационисты не имеют права участвовать в политической жизни государства.

"Медведчук и его банда - не политические оппоненты, они - откровенные враги Украины. На их руках кровь тысяч украинских патриотов. Слава Нации! Смерть врагам!", - добавил Ярош.

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