В Киеве проходит акция протеста с требованием запретить партии Шария и ОПЗЖ
2 июля, 2020, 16:49
В центре Киева проходит акция представителей "Национального корпуса", которые выступают против Партии Шария и "Оппозиционной платформы - за жизнь"
Об этом сообщает Укринформ .
На акции собралось более тысячи человек. Они требуют на законодательном уровне запретить "антиукраинские враждебные организации" - "Партию Шария" и ОПЗЖ, а также другие политические силы, которые, по словам участников акции, финансируются из России.
За безопасностью в центре Киева следят около двух сотен правоохранителей.
В самом Нацкорпусе заявили, что ОПЗЖ и Партия Шария "За кремлевские деньги занимаются подрывной деятельностью в Украине".
"Захватив медиапространство, они транслируют пророссийскую пропаганду и навязывают обществу тезисы Кремля", - говорится в сообщении.
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи