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Espreso.tvОбществоВ Киеве проходит акция протеста с требованием запретить партии Шария и ОПЗЖ

В Киеве проходит акция протеста с требованием запретить партии Шария и ОПЗЖ


фото: Укрінформ
В центре Киева проходит акция представителей "Национального корпуса", которые выступают против Партии Шария и "Оппозиционной платформы - за жизнь"

Об этом сообщает Укринформ .

На акции собралось более тысячи человек. Они требуют на законодательном уровне запретить "антиукраинские враждебные организации" - "Партию Шария" и ОПЗЖ, а также другие политические силы, которые, по словам участников акции, финансируются из России.

За безопасностью в центре Киева следят около двух сотен правоохранителей.

В самом Нацкорпусе заявили, что ОПЗЖ и Партия Шария "За кремлевские деньги занимаются подрывной деятельностью в Украине".

"Захватив медиапространство, они транслируют пророссийскую пропаганду и навязывают обществу тезисы Кремля", - говорится в сообщении.

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