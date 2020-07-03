Взрыв гранаты в офисе ОПЗЖ: пострадала работница офиса, открыто дело о покушении на убийство

3 июля, 2020, 22:48

По факту броска в офис ОПЗЖ гранаты открыли дело по статье "Покушение на убийство"

Об этом сообщил пресс-секретарь областной полиции Юрий Сулаев в Facebook.

В Полтаве 3 июня около 18 часов в полицию поступило сообщение, что в офис политической партии ОПЗЖ бросили гранату.

По предварительной версии следствия, неизвестный бросил в помещение офис взрывное предмет неизвестного происхождения.

Из-за этого получила телесные повреждения (предварительно легкие) работница офиса, которая находилась внутри.

Специалисты взрывотехнической службы устанавливают, какое именно взрывное устройство было применено.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 15 и статьи 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7-ми до 15 лет лишения свободы.