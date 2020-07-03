Взрыв гранаты в офисе ОПЗЖ: пострадала работница офиса, открыто дело о покушении на убийство
Об этом сообщил пресс-секретарь областной полиции Юрий Сулаев в Facebook.
В Полтаве 3 июня около 18 часов в полицию поступило сообщение, что в офис политической партии ОПЗЖ бросили гранату.
По предварительной версии следствия, неизвестный бросил в помещение офис взрывное предмет неизвестного происхождения.
Из-за этого получила телесные повреждения (предварительно легкие) работница офиса, которая находилась внутри.
Специалисты взрывотехнической службы устанавливают, какое именно взрывное устройство было применено.
По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 15 и статьи 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7-ми до 15 лет лишения свободы.
- В помещение офиса Полтавской городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в пятницу, 3 июля, бросили гранату .
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