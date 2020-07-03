В Полтаве в офис ОПЗЖ бросили гранату, - Кива
3 июля, 2020, 19:03
В помещение офиса Полтавской городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в пятницу, 3 июля, бросили гранату. пострадавших нет
Видео сообщению обнародовал народный депутат партии ОПЗЖ Илья Кива.
"В офис партии ОПЗЖ в Полтаве только что представители националистических групп бросили гранату", - сообщил Кива.
Также в эфире телеканала NewsOne Кива отметил, что жертв удалось избежать.
"В наше офис в Полтаве была брошена граната. Человек в маске подбежал к зданию, где на первом этаже располагается офис, и в открытое окно бросил гранату. Секретарь офиса чудом осталась жива, потому что просто вышла помыть руки. Если бы девушка находилась в этой комнате, она погибла бы ", - заметил Кива.
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