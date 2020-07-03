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Espreso.tvОбществоВ Полтаве в офис ОПЗЖ бросили гранату, - Кива

В Полтаве в офис ОПЗЖ бросили гранату, - Кива


фото: 112.ua
В помещение офиса Полтавской городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в пятницу, 3 июля, бросили гранату. пострадавших нет

Видео сообщению обнародовал народный депутат партии ОПЗЖ Илья Кива.

"В офис партии ОПЗЖ в Полтаве только что представители националистических групп бросили гранату", - сообщил Кива.

Также в эфире телеканала NewsOne Кива отметил, что жертв удалось избежать.

"В наше офис в Полтаве была брошена граната. Человек в маске подбежал к зданию, где на первом этаже располагается офис, и в открытое окно бросил гранату. Секретарь офиса чудом осталась жива, потому что просто вышла помыть руки. Если бы девушка находилась в этой комнате, она погибла бы ", - заметил Кива.

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