 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВождение в нетрезвом состоянии: Зеленский отменил уголовную ответственность

Вождение в нетрезвом состоянии: Зеленский отменил уголовную ответственность

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым отменяется уголовная ответственность за управление транспортом в нетрезвом состоянии

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Речь идет о законопроекте № 3314, который нардепы поддержали 17 июня этого года.

Законопроект, который вводил уголовную ответственность для водителей, приняли еще в ноябре 2018 года. Вступить в силу он должен с января 2020 года. Однако нардепы решили отсрочить действие закона до 1 июля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .

  • Напомним, с 1 июля в Украине ужесточили наказание за вождение транспортных средств в нетрезвом состоянии, штрафы вырастут до 51 000 гривен, если нарушение совершено повторно. Закон с 1 июля вводит понятие "уголовного проступка".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 июля, 2020 пятница

2 июля, 2020 четверг

больше новостей

3 июля, 2020 пятница

2 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать