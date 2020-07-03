Вождение в нетрезвом состоянии: Зеленский отменил уголовную ответственность
3 июля, 2020, 08:31
Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым отменяется уголовная ответственность за управление транспортом в нетрезвом состоянии
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Речь идет о законопроекте № 3314, который нардепы поддержали 17 июня этого года.
Законопроект, который вводил уголовную ответственность для водителей, приняли еще в ноябре 2018 года. Вступить в силу он должен с января 2020 года. Однако нардепы решили отсрочить действие закона до 1 июля.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .
- Напомним, с 1 июля в Украине ужесточили наказание за вождение транспортных средств в нетрезвом состоянии, штрафы вырастут до 51 000 гривен, если нарушение совершено повторно. Закон с 1 июля вводит понятие "уголовного проступка".
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи