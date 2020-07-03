Вождение в нетрезвом состоянии: Зеленский отменил уголовную ответственность

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Речь идет о законопроекте № 3314, который нардепы поддержали 17 июня этого года.

Законопроект, который вводил уголовную ответственность для водителей, приняли еще в ноябре 2018 года. Вступить в силу он должен с января 2020 года. Однако нардепы решили отсрочить действие закона до 1 июля.

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