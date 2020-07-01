В Украине с 1 июля выросли штрафы за вождение в нетрезвом состоянии
Об этом говорится в законе №321-их "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений", который вступил в силу 1 июля.
Согласно тексту закона, отныне для водителей-нарушителей существенно вырастут суммы штрафов. Кроме того, вождение авто в состоянии алкогольного опьянения квалифицироваться не как административное правонарушение, а как уголовное преступление.
Так, начиная с 1 июля, штрафы для водителей в состоянии алкогольного опьянения выросли до 17-34 тыс. грн, тогда как раньше это правонарушение штраф был предусмотрен в размере 10,2 тыс. грн.
Если нарушитель повторно будет пойман за рулем пьяным, размер штрафа составит 51 000 гривен. Согласно нововведениям, кроме наложения штрафных санкций, у водителя отберут права сроком на три года.
Штраф и лишение прав предусматривается за сам факт нахождения за рулем в нетрезвом состоянии. Если же водитель повлечет ДТП с телесными повреждениями, за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы.
Кроме того, уголовная ответственность для водителей предусмотрена в случаях управления транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции; передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов, отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения или относительно употребления таких лекарственных препаратов, употребление водителем транспортного средства после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначены медицинским работником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского освидетельствования с целью установления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, или до принятия решения об освобождении от проведения такого медицинского освидетельствования.
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