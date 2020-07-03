В брестском "Динамо" произошла вспышка коронавируса: заразиться мог украинец
3 июля, 2020, 11:45
У шести игроков брестского "Динамо" подозревают коронавирус, среди них украинский защитник Евгений Хачериди
Об этом сообщает by.tribuna.
Игроки из группы риска остались дома и не поехали на поединок чемпионата Беларуси против "Смолевичи". Большинство из них - на самоизоляции. У Хачериди заподозрили коронавирус. Кроме Украинский, на COVID-19 могли заболеть и члены технического персонала "Динамо".
Украинский хавбек Александр Нойок попал в больницу, но был выписан оттуда. О состоянии Артема Милевского пока не сообщается.
- 22 июня Брестское "Динамо" получило лицензию от УЕФА на сезон 2020/21 годов для выступлений в еврокубках.
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