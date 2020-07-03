В брестском "Динамо" произошла вспышка коронавируса: заразиться мог украинец

3 июля, 2020, 11:45

У шести игроков брестского "Динамо" подозревают коронавирус, среди них украинский защитник Евгений Хачериди

Об этом сообщает by.tribuna.

Игроки из группы риска остались дома и не поехали на поединок чемпионата Беларуси против "Смолевичи". Большинство из них - на самоизоляции. У Хачериди заподозрили коронавирус. Кроме Украинский, на COVID-19 могли заболеть и члены технического персонала "Динамо".

Украинский хавбек Александр Нойок попал в больницу, но был выписан оттуда. О состоянии Артема Милевского пока не сообщается.

22 июня Брестское "Динамо" получило лицензию от УЕФА на сезон 2020/21 годов для выступлений в еврокубках.