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Espreso.tvСпортВ брестском "Динамо" произошла вспышка коронавируса: заразиться мог украинец

В брестском "Динамо" произошла вспышка коронавируса: заразиться мог украинец


фото: dynamo-brest.by
У шести игроков брестского "Динамо" подозревают коронавирус, среди них украинский защитник Евгений Хачериди

Об этом сообщает by.tribuna.

Игроки из группы риска остались дома и не поехали на поединок чемпионата Беларуси против "Смолевичи". Большинство из них - на самоизоляции. У Хачериди заподозрили коронавирус. Кроме Украинский, на COVID-19 могли заболеть и члены технического персонала "Динамо".

Украинский хавбек Александр Нойок попал в больницу, но был выписан оттуда. О состоянии Артема Милевского пока не сообщается.

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