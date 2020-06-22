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Espreso.tvСпортМилевский сыграет в Лиге чемпионов впервые с 2012 года

Милевский сыграет в Лиге чемпионов впервые с 2012 года


фото: скріншот з youtube
Брестское "Динамо" получило лицензию от УЕФА на сезон 2020/21 годов для выступлений в еврокубках

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Чемпионы Беларуси гарантированно сыграют в следующем сезоне Лиги чемпионов. "Динамо" начнет свой европейский путь с первого квалификационного раунда.

За "Динамо" Брест выступают украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди. Свой последний матч в ЛЧ Милевский сыграл в составе киевского "Динамо" против ПСЖ (0: 2) в 2012 году.

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