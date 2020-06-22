Милевский сыграет в Лиге чемпионов впервые с 2012 года
22 июня, 2020, 09:41
Брестское "Динамо" получило лицензию от УЕФА на сезон 2020/21 годов для выступлений в еврокубках
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Чемпионы Беларуси гарантированно сыграют в следующем сезоне Лиги чемпионов. "Динамо" начнет свой европейский путь с первого квалификационного раунда.
За "Динамо" Брест выступают украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди. Свой последний матч в ЛЧ Милевский сыграл в составе киевского "Динамо" против ПСЖ (0: 2) в 2012 году.
- 24 мая в финале Кубка Беларуси по футболу украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский получил травму .
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