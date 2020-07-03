УПЛ: Где и когда смотреть матчи 29-го тура чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В турнирной таблице УПЛ "Шахтер" уже является недостижимым для "Динамо", в 27-м туре "горняки" досрочно оформили чемпионство. Киевляне идут вторыми, на третьем месте "Заря", которая отстает от "Динамо" на 2 балла.
Чемпионат Украины по футболу
29-й тур
3 июля
19:00 "Львов" - "Ворскла", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
4 июля
17:00 "Мариуполь" - "Карпаты", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
19:30 "Динамо" - "Шахтер", прямая трансляция на телеканале "2 + 2"
5 июля
17:00 "Десна" - "Колос", прямая трансляция на УНИАН
19:30 "Олимпик" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
19:30 "Заря" - "Александрия", прямая трансляция на телеканале УНИАН
- 24 июня в полуфинале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" победила "Мариуполь" в серии послематчевых пенальти.
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