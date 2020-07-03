УПЛ: Где и когда смотреть матчи 29-го тура чемпионата Украины по футболу

3 июля, 2020, 11:06

В 29-м туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" сыграет дома против донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В турнирной таблице УПЛ "Шахтер" уже является недостижимым для "Динамо", в 27-м туре "горняки" досрочно оформили чемпионство. Киевляне идут вторыми, на третьем месте "Заря", которая отстает от "Динамо" на 2 балла.

Чемпионат Украины по футболу

29-й тур

3 июля

19:00 "Львов" - "Ворскла", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

4 июля

17:00 "Мариуполь" - "Карпаты", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

19:30 "Динамо" - "Шахтер", прямая трансляция на телеканале "2 + 2"

5 июля

17:00 "Десна" - "Колос", прямая трансляция на УНИАН

19:30 "Олимпик" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

19:30 "Заря" - "Александрия", прямая трансляция на телеканале УНИАН

24 июня в полуфинале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" победила "Мариуполь" в серии послематчевых пенальти.