Турция никогда не признает аннексию Крыма, - Чавушоглу
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, а также ее суверенитет, и всегда очень четко подтверждаем на каждой платформе, что мы не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма. Это наша принципиальная позиция и она никогда не изменится, и мы всегда откровенно об этом говорим" - сказал Чавушоглу.
В свою очередь Дмитрий Кулеба поблагодарил Турцию за поддержку территориальной целостности Украины.
"Эта позиция проявляется не только в заявлениях, но и в конкретных действиях, в частности в части обеспечения соблюдения санкционного режима в отношении незаконно оккупированного полуострова", - подчеркнул Кулеба.
- Напомним, Дмитрий Кулеба предположил, что Украина и Турция подпишут соглашение о зоне свободной торговли до конца 2020 года.
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