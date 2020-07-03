Турция никогда не признает аннексию Крыма, - Чавушоглу

3 июля, 2020, 23:05

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анталии заявил, что официальная Анкара никогда не признает российской аннексии Крыма

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, а также ее суверенитет, и всегда очень четко подтверждаем на каждой платформе, что мы не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма. Это наша принципиальная позиция и она никогда не изменится, и мы всегда откровенно об этом говорим" - сказал Чавушоглу.

В свою очередь Дмитрий Кулеба поблагодарил Турцию за поддержку территориальной целостности Украины.

"Эта позиция проявляется не только в заявлениях, но и в конкретных действиях, в частности в части обеспечения соблюдения санкционного режима в отношении незаконно оккупированного полуострова", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, Дмитрий Кулеба предположил, что Украина и Турция подпишут соглашение о зоне свободной торговли до конца 2020 года.

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