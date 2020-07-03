Кулеба предположил, что Украина и Турция подпишут соглашение о ЗСТ в этом году

3 июля, 2020, 22:02

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допускает возможность подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией в 2020 году

Об этом сообщает УНИАН.

"Мы действительно настроены провести очередное заседание стратегического совета наших президентов в этом году и хотим наполнить его максимальным содержанием, и, безусловно, соглашение о свободной торговле является одной из таких задач, которая должна быть уже освящена нашими лидерами", - отметил Кулеба.

Глава МИД Украины сказал, что переговоры о заключении соглашения продолжаются между экспертами стран на уровне Министерства экономики и торговли.

"Сейчас мы ожидаем определенный позиционный документ со стороны турецкой стороны для того, чтобы продолжить наши консультации и двигаться вперед. Но, я хочу подчеркнуть очень четко, что и в Киеве, и в Анкаре есть четкая политическая воля довести этот процесс наконец к результату, который будет балансировать интересы украинской экономики, турецкой экономики, и позволит обеим странам выиграть существенно от зоны свободной торговли, и мы полностью разделяем ту цель, которая была озвучена президентом Эрдоганом - 10 млрд товарооборота между Украиной и Турцией. Мы можем прийти к этой цифре только через соглашение о свободной торговле", - заявил Кулеба.

Как сказал Кулеба, турецкие товары можно найти в любом магазине Украины.

"К сожалению, украинские товары еще не так представлены на турецком рынке, но у нас тоже много того, от чего турецкие потребители и покупатели только выиграют", - добавил министр.

Кулеба заверил, что политические лидеры, министры иностранных дел и торговли готовы будут присоединиться для того, чтобы решить те вопросы, которые не решатся на экспертном уровне.

