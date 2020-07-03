Суд по МН17: адвокатам ГРУшника Пулатова отказали в допросе свидетеля

3 июля, 2020, 17:56

В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" закончилось десятое судебное заседание по делу МН17

Об этом сказал председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс, сообщает Укринформ.

"Слушания по делу о Гиркине, Дубинском, Харченко и Пулатове отложены до 31 августа", - сказал Стейнгаюс.

Он также отметил, что суд объявит решение, касающиеся обращений, сделанных прокуратурой, защитой подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова и адвокатами родственников погибших рейса МН17.

Суд отложил решение по запросам стороны защиты Пулатова до поступления и рассмотрения всех запросов. Весь перечень запросов, по которым было отказано, будет опубликован в решении суда.

В то же время суд все же объявил решение о некоторых запросах адвокатов Пулатова. В частности, было отказано по предоставлению копий определенных материалов дела, а также отказано в допросе свидетеля, по которому ходатайствовала сторона защиты Пулатова. По мнению адвокатов, этот свидетель мог дать показания относительно обстоятельств смерти украинского пилота Владислава Волошина, который, по одной из альтернативных версий катастрофы якобы мог быть причастным к трагедии МН17.

Председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс отметил, что запрос о смерти Волошина, отклонен "ввиду его спекулятивный характер".

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Как сообщал Укринформ, в марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.

Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс "Схипхол", который расположен в 50 км от Гааги, зарезервирован на год.

Интересы одного из четырех подозреваемых - подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание присоединиться к процессу, представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевого применения "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".