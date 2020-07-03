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Espreso.tvМирШвеция продлила до 31 августа запрет на въезд туристов из третьих стран

Швеция продлила до 31 августа запрет на въезд туристов из третьих стран

Правительство Швеции продлило временный запрет на въезд иностранцев, которые не входят в Европейский союз и Шенгенскую зону до 31 августа

Об этом сообщает посольство Швеции в Украине.

"Шведское Правительство приняло решение продлить временный запрет на въезд в ЕС через Швецию до 31 августа. Решение принято в соответствии с рекомендациями Европейской Комиссии. Цель запрета на въезд, как и раньше, - снизить распространение вируса SARS-CoV-2 и уменьшить вспышку COVID-19 ", - говорится в сообщении.

Однако для отдельных категорий граждан были приняты определенные смягчения.

"Начиная с 4 июля, будут сняты некоторые ограничения, касающиеся запрета на въезд. Это означает, что требование вернуться домой отменено. Это требование также отменено и для членов семей. Таким образом, въезд разрешен гражданам ЕС и лицам с удостоверениями на жительство в Швеции, независимо от цели визита ", - говорится в сообщении.

  • Италия бы не отменяла с 1 июля запрет на поездки для третьих стран, в том числе для списка так называемых "безопасных" стран, согласованного Советом ЕС.

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