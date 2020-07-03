Швеция продлила до 31 августа запрет на въезд туристов из третьих стран

3 июля, 2020, 18:20

Правительство Швеции продлило временный запрет на въезд иностранцев, которые не входят в Европейский союз и Шенгенскую зону до 31 августа

Об этом сообщает посольство Швеции в Украине.

"Шведское Правительство приняло решение продлить временный запрет на въезд в ЕС через Швецию до 31 августа. Решение принято в соответствии с рекомендациями Европейской Комиссии. Цель запрета на въезд, как и раньше, - снизить распространение вируса SARS-CoV-2 и уменьшить вспышку COVID-19 ", - говорится в сообщении.

Однако для отдельных категорий граждан были приняты определенные смягчения.

"Начиная с 4 июля, будут сняты некоторые ограничения, касающиеся запрета на въезд. Это означает, что требование вернуться домой отменено. Это требование также отменено и для членов семей. Таким образом, въезд разрешен гражданам ЕС и лицам с удостоверениями на жительство в Швеции, независимо от цели визита ", - говорится в сообщении.

Италия бы не отменяла с 1 июля запрет на поездки для третьих стран, в том числе для списка так называемых "безопасных" стран, согласованного Советом ЕС.

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