Швеция продлила до 31 августа запрет на въезд туристов из третьих стран
Об этом сообщает посольство Швеции в Украине.
"Шведское Правительство приняло решение продлить временный запрет на въезд в ЕС через Швецию до 31 августа. Решение принято в соответствии с рекомендациями Европейской Комиссии. Цель запрета на въезд, как и раньше, - снизить распространение вируса SARS-CoV-2 и уменьшить вспышку COVID-19 ", - говорится в сообщении.
Однако для отдельных категорий граждан были приняты определенные смягчения.
"Начиная с 4 июля, будут сняты некоторые ограничения, касающиеся запрета на въезд. Это означает, что требование вернуться домой отменено. Это требование также отменено и для членов семей. Таким образом, въезд разрешен гражданам ЕС и лицам с удостоверениями на жительство в Швеции, независимо от цели визита ", - говорится в сообщении.
- Италия бы не отменяла с 1 июля запрет на поездки для третьих стран, в том числе для списка так называемых "безопасных" стран, согласованного Советом ЕС.
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