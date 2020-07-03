С начала года в зоне ООС в результате обстрелов погибли 11 мирных жителей, - Денисова
3 июля, 2020, 15:32
С начала 2020 года 11 гражданских погибло из-за обстрелов на Донбассе
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
Сегодня в результате обстрела погибла жительница Зайцевого, что в Донецкой области.
"С начала 2020 года это уже 11 жертва обстрелов среди гражданского населения. Всего с начала русской агрессии на Востоке страны мы потеряли более 13 000 сограждан", - написала Денисова.
Она выразила соболезнования родным и близким погибшей.
- В результате обстрела со стороны оккупантов в поселке Зайцево Донецкой области погиб мирная жительница .
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи