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Espreso.tvОбществоС начала года в зоне ООС в результате обстрелов погибли 11 мирных жителей, - Денисова

С начала года в зоне ООС в результате обстрелов погибли 11 мирных жителей, - Денисова


фото: pressjfo.news
С начала 2020 года 11 гражданских погибло из-за обстрелов на Донбассе

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Сегодня в результате обстрела погибла жительница Зайцевого, что в Донецкой области.

"С начала 2020 года это уже 11 жертва обстрелов среди гражданского населения. Всего с начала русской агрессии на Востоке страны мы потеряли более 13 000 сограждан", - написала Денисова.

Она выразила соболезнования родным и близким погибшей.

  • В результате обстрела со стороны оккупантов в поселке Зайцево Донецкой области погиб мирная жительница .

 

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