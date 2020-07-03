С начала года в зоне ООС в результате обстрелов погибли 11 мирных жителей, - Денисова

3 июля, 2020, 15:32

С начала 2020 года 11 гражданских погибло из-за обстрелов на Донбассе

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Сегодня в результате обстрела погибла жительница Зайцевого, что в Донецкой области.

"С начала 2020 года это уже 11 жертва обстрелов среди гражданского населения. Всего с начала русской агрессии на Востоке страны мы потеряли более 13 000 сограждан", - написала Денисова.

Она выразила соболезнования родным и близким погибшей.