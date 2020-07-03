На Донбассе в результате обстрела погибла мирная жительница

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, на рассвете 3 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года", - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что оккупанты в очередной раз открыто проигнорировали Минские договоренности и подтвердили, что пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать, а жизнь гражданского населения для них ничего не стоит.

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