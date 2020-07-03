На Донбассе в результате обстрела погибла мирная жительница
3 июля, 2020, 09:17
В результате обстрела со стороны оккупантов в поселке Зайцево Донецкой области погиб мирная жительница
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Сегодня, на рассвете 3 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года", - говорится в сообщении.
В штабе отмечают, что оккупанты в очередной раз открыто проигнорировали Минские договоренности и подтвердили, что пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать, а жизнь гражданского населения для них ничего не стоит.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи