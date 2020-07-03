 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Донбассе в результате обстрела погибла мирная жительница

На Донбассе в результате обстрела погибла мирная жительница

В результате обстрела со стороны оккупантов в поселке Зайцево Донецкой области погиб мирная жительница

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, на рассвете 3 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года", - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что оккупанты в очередной раз открыто проигнорировали Минские договоренности и подтвердили, что пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать, а жизнь гражданского населения для них ничего не стоит.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 июля, 2020 пятница

2 июля, 2020 четверг

больше новостей

3 июля, 2020 пятница

2 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать