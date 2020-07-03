Рада поддержала законопроект о резерве госслужащих во втором чтении
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За документ проголосовали 258 народных избранников.
Законопроект предусматривает, что лица, которые набрали высокие баллы во время конкурса на государственную службу, но не победили, будут вносить в электронную базу. У всех кандидатов будет собственный электронный кабинет. Через него специалистов автоматически будут приглашать к участию в конкурсах на другие должности, соответствующие их опыту и уровню образования.
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Предполагается, что информация по указанным кандидатам в базе кандидатского резерва будет находиться в течение года - с даты опубликования информации о победителе конкурса или об отсутствии такового.
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