В ОПУ придумали "кандидатский резерв" для чиновников

18 мая, 2020, 19:15

18 мая в Раде зарегистрировали законопроект №3491, которым хотят создать "базу данных" чиновников, которые не прошли на должности по конкурсу

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов в Telegram.

"Я уже неоднократно говорил, что вопрос " новых лиц" во власти стоит очень остро и находить их весьма сложно. Речь не просто о новых лицах, а о компетентных, мотивированных, эффективных. Нам необходим кандидатский резерв, который поможет собрать людей, которые готовы вместе с нами будут перезагружать власть и работать на благо украинцев", - заявил Трофимов.

18 мая в парламенте зарегистрирован законопроект №3491 о внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва (инициаторы - народные депутаты Андрей Клочко, Александр Корниенко, Виталий Безгин, Елена Шкрум).

Законопроект предусматривает сохранение информации о о топ-5 кандидатов на каждую госдолжность.

"Информацию о 5 кандидатах, набравших наибольшее количество баллов, заносим в базу кандидатского резерва. Для этих кандидатов создается "Личный кабинет" на Едином портале вакансий госслужбы, и через него они автоматически приглашаются к участию в других конкурсах. Бонусом для таких кандидатов является то , что они не подают заново весь пакет документов, необходимый для участия в конкурсе. Госорганы также могут обращаться к базе кандидатского резерва, чтобы найти себе подходящего кандидата. Срок пребывания в кандидатском резерве ограничивается одним годом", - отметил Трофимов.

"На мой взгляд, принятие законопроекта о кандидатском резерве позволит эффективнее наполнять профессиональными кадрами органы власти всех уровней", - заявил он.

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