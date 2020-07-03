Команды больше не будет: Маркевич спрогнозировал судьбу львовских "Карпат"

3 июля, 2020, 12:49

Известный украинский тренер Мирон Маркевич считает, что львовские "Карпаты" прекратят свое существование

Об этом сообщает UA-Football .

По версии Маркевича, проблемы с "Карпатами" сделаны специально, чтобы во Львове не было футбола.

"Впечатление, что все это сделали специально - чтобы не было во Львове футболу. Мне кажется, что подобное произошло в результате каких-то непонятных ходов. О таком трудно думать и говорить, ведь для меня это история. Как бы ни было обидно, но все идет к тому, что команды "Карпаты" больше не будет. Возможно, с другим названием. Очень жаль ", - рассказал украинец.

Также Мирон Маркевич прогнозирует "Карпатам" судьбу "Металлиста" и "Днепра".

"На то, что происходит сейчас с командой, мне," львовяне "до мозга костей, больно смотреть. Как и слушать. К сожалению, все очень грустно. Не исключаю, что" Карпаты "ждет что-то вроде" Днепра-1 "или "Металлиста 1925". Возможно, команда начнет свой путь по любительскому футболу или второй лиги. Вот и все ", - заявил тренер.

15 июня стало известно, что Мирон Маркевич стал консультантом главного тренера львовского "Движения".

30 июня сообщалось, что львовские "Карпаты" находятся на грани исчезновения. .