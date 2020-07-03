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Espreso.tvОбщество"Это желание иметь управляемый Нацбанк": Гончарук о роли команды президента в отставке Смолия

"Это желание иметь управляемый Нацбанк": Гончарук о роли команды президента в отставке Смолия

Экс-глава правительства Алексей Гончарук выразил убежденность, что Якова Смолия заставили подать в отставку с должности главы НБУ

Об этом он заявил в эфире Радио Свобода.

"Я думаю, что это желание иметь управляемый Нацбанк. Потому что, если ты там всем управляешь, на все можешь влиять непосредственно, тебе кажется, что у тебя больше инструментов для того, чтобы проводить свою политику", - сказал Гончарук.

Он добавил, что невмешательство в работу НБУ является важным для принципа "тот, кто печатает деньги, не может ими распоряжаться". Иначе, по его мнению, могла бы начаться гиперинфляция.е

  • Экс-глава НБУ Яков Смолий заявил, что представители правительства и президента призвали отменить базовые принципы регулирования банковской системы и установить курс, чтобы экспортерам было лучше.
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