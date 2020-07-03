"Бавария" объявила о трансфере самого дорогого немецкого футболиста

3 июля, 2020, 13:07

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Лерой Сане стал игроком мюнхенской "Баварии"

Об этом сообщает официальный instagram мюнхенского клуба.

24-летний немецкий вингер подписал пятилетний контракт с мюнхенцами. Уже на следующей неделе Сане начнет работу с мюнхенцами.

В текущем сезоне Лерой Сане провел только 3 матча и результативными действиями не отличался. Вингер залечивает травму, у него разрыв крестообразных связок. Его контракт с "Манчестер Сити" заканчивается летом 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает Сане в 80 млн евро, что является наибольшим показателем среди немецких футболистов.

Напомним, 9 июня "Бавария" предложила "Манчестер Сити" за Лероя Сане 40 млн евро.