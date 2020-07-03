"Бавария" объявила о трансфере самого дорогого немецкого футболиста
3 июля, 2020, 13:07
Полузащитник английского "Манчестер Сити" Лерой Сане стал игроком мюнхенской "Баварии"
Об этом сообщает официальный instagram мюнхенского клуба.
24-летний немецкий вингер подписал пятилетний контракт с мюнхенцами. Уже на следующей неделе Сане начнет работу с мюнхенцами.
В текущем сезоне Лерой Сане провел только 3 матча и результативными действиями не отличался. Вингер залечивает травму, у него разрыв крестообразных связок. Его контракт с "Манчестер Сити" заканчивается летом 2021 года.
Портал Transfermarkt оценивает Сане в 80 млн евро, что является наибольшим показателем среди немецких футболистов.
- Напомним, 9 июня "Бавария" предложила "Манчестер Сити" за Лероя Сане 40 млн евро.
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