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Espreso.tvСпорт"Бавария" объявила о трансфере самого дорогого немецкого футболиста

"Бавария" объявила о трансфере самого дорогого немецкого футболиста


фото: Getty Images
Полузащитник английского "Манчестер Сити" Лерой Сане стал игроком мюнхенской "Баварии"

Об этом сообщает официальный instagram мюнхенского клуба.

24-летний немецкий вингер подписал пятилетний контракт с мюнхенцами. Уже на следующей неделе Сане начнет работу с мюнхенцами.

В текущем сезоне Лерой Сане провел только 3 матча и результативными действиями не отличался. Вингер залечивает травму, у него разрыв крестообразных связок. Его контракт с "Манчестер Сити" заканчивается летом 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает Сане в 80 млн евро, что является наибольшим показателем среди немецких футболистов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сообщение, распространенный FC Bayern München (@fcbayern)

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