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Espreso.tvСпорт"Бавария" узнала цену самого дорогого немецкого футболиста

"Бавария" узнала цену самого дорогого немецкого футболиста


фото: Getty Images
Немецкая "Бавария" заинтересована в трансфере вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане за 40 млн евро

Об этом сообщает Sky Germany .

По информации источника, на прошлой неделе прошел новый этап переговоров между сторонами. Немецкий клуб предложил 40 млн евро. Однако англичане готовы продать 24-летнего Сане за сумму около 70 млн евро.

В текущем сезоне 24-летний Лерой Сане провел лишь 2 матча и результативными действиями не отличался. Вингер залечивает травму, у него разрыв крестообразных связок. Его контракт с "Манчестер Сити" заканчивается летом 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает Сане в 80 млн евро, что является наибольшим показателем среди немецких футболистов.

 

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