"Бавария" узнала цену самого дорогого немецкого футболиста
9 июня, 2020, 21:42
Немецкая "Бавария" заинтересована в трансфере вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане за 40 млн евро
Об этом сообщает Sky Germany .
По информации источника, на прошлой неделе прошел новый этап переговоров между сторонами. Немецкий клуб предложил 40 млн евро. Однако англичане готовы продать 24-летнего Сане за сумму около 70 млн евро.
В текущем сезоне 24-летний Лерой Сане провел лишь 2 матча и результативными действиями не отличался. Вингер залечивает травму, у него разрыв крестообразных связок. Его контракт с "Манчестер Сити" заканчивается летом 2021 года.
Портал Transfermarkt оценивает Сане в 80 млн евро, что является наибольшим показателем среди немецких футболистов.
- 19 мая нападающий английского "Манчестер Сити" Лерой Сане принял решение перейти в немецкую "Баварию" .