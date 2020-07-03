Президент WBC отреагировал на смерть непобедимого мексиканского боксера

3 июля, 2020, 12:18

В Мексике в 21-летнем возрасте от онкологической болезни умер перспективный боксер Хавьер Гонсалес

Об этом сообщает The Sun .

С лета 2019 он боролся с онкологическим заболеванием. На профессиональном ринге он выиграл все свои 15 боев, 11 побед были одержаны досрочно. Последний бой Хавьер Гонсалес провел 13 апреля 2019 года.

"Гонсалес покинул этот мир в возрасте 21 года после долгой борьбы с инвазивным раком в лимфатических узлах. Он был перспективным боксером. Вся семья WBC поддерживает семью и друзей прекрасного молодого бойца. Мы скорбим, но память о Хавьера останется с нами навсегда. Покойся с миром ", - заявил президент WBC (Всемирного боксерского совета) Маурисио Сулейман.

На любительском уровне на счету Гонсалеса 180 поединков и три золотые медали на национальном уровне.

1 июля стало известно о смерти перспективного боксера Хавьера Гонсалеса.