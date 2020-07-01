В 21 год умер непобежденный мексиканский боксер
1 июля, 2020, 09:10
В Мексике в 21-летнем возрасте от онкологической болезни умер перспективный боксер Хавьер Гонсалес
Об этом сообщает World Boxing News .
С лета 2019 он боролся с онкологическим заболеванием. Последний поединок Гонсалес, который выступал в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), провел в апреле 2019 года.
На профессиональном ринге он выиграл все свои 15 боев, 11 побед были одержаны досрочно.
За спиной молодого боксера - была и впечатляющая любительская карьера. В любителях Хавьер Гонсалес провел 180 поединков и трижды завоевывал золото национального чемпионата. В профессионалы перешел в возрасте 16 лет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
-
28 июня, 2020 Родной, независим и государственный! Язык и Конституция
Читайте также
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари