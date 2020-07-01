В 21 год умер непобежденный мексиканский боксер

1 июля, 2020, 09:10

В Мексике в 21-летнем возрасте от онкологической болезни умер перспективный боксер Хавьер Гонсалес

Об этом сообщает World Boxing News .

С лета 2019 он боролся с онкологическим заболеванием. Последний поединок Гонсалес, который выступал в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), провел в апреле 2019 года.

На профессиональном ринге он выиграл все свои 15 боев, 11 побед были одержаны досрочно.

За спиной молодого боксера - была и впечатляющая любительская карьера. В любителях Хавьер Гонсалес провел 180 поединков и трижды завоевывал золото национального чемпионата. В профессионалы перешел в возрасте 16 лет.

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