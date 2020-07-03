Польша возобновила двухнедельную самоизоляцию для пассажиров из Украины
3 июля, 2020, 07:32
Правительство Польши передумало отменять обязательную двухнедельную самоизоляцию для пассажиров из Украины
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Польши.
Украину исключили из перечня стран, не входящих в ЕС, но авиапассажиры которых при въезде в Польшу освобождаются от самоизоляции.
Самоизоляция не обязательно для студентов и аспирантов, но при условии подтверждения факта обучения в Польше. Также от карантина освобождаются ученые.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Напомним, 2 июля Польша освободила от обязательного 14-дневного карантина пассажиров, прибывающих авиарейсами из Украины.
Читайте также
-
28 июня, 2020 Родной, независим и государственный! Язык и Конституция
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета