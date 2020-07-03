Польша возобновила двухнедельную самоизоляцию для пассажиров из Украины

3 июля, 2020, 07:32

Правительство Польши передумало отменять обязательную двухнедельную самоизоляцию для пассажиров из Украины

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Польши.

Украину исключили из перечня стран, не входящих в ЕС, но авиапассажиры которых при въезде в Польшу освобождаются от самоизоляции.

Самоизоляция не обязательно для студентов и аспирантов, но при условии подтверждения факта обучения в Польше. Также от карантина освобождаются ученые.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb