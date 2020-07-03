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Espreso.tvОбществоПольша возобновила двухнедельную самоизоляцию для пассажиров из Украины

Польша возобновила двухнедельную самоизоляцию для пассажиров из Украины


фото: Reuters
Правительство Польши передумало отменять обязательную двухнедельную самоизоляцию для пассажиров из Украины

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Польши.

Украину исключили из перечня стран, не входящих в ЕС, но авиапассажиры которых при въезде в Польшу освобождаются от самоизоляции.

Самоизоляция не обязательно для студентов и аспирантов, но при условии подтверждения факта обучения в Польше. Также от карантина освобождаются ученые.

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  • Напомним, 2 июля Польша освободила от обязательного 14-дневного карантина пассажиров, прибывающих авиарейсами из Украины.
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