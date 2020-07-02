Польша отменила обязательный карантин для пассажиров из Украины
Об этом говорится на сайте Пограничной службы Польши.
После отмены контроля на внутренних границах ЕС (в полночь с 12 на 13 июня), на этих отрезках нет также санитарного контроля и обязанности проходить карантин для тех, кто прибывает в Польшу.
Однако, на внешней границе ЕС в дальнейшем действуют ограничения, в частности относительно въезда иностранцев в Польшу и требование карантина.
Но есть ряд исключений для лиц, которые после пересечения польской границы от карантина освобождаются.
"Пассажиры воздушных судов, осуществляющих международный рейс из аэропорта, расположенного на территории: Черногории, Грузии, Японии, Канады, Республики Албания, Республики Корея и Украины", - говорится в сообщении.
Отметим, что въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцевв. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.
- Напомним, Польша с 1 июля возобновила воздушное сообщение с Украиной. Соответствующее распоряжение будет действовать две недели.
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