Отставка Смолия: международный бизнес останавливает инвестиции из-за непредсказуемости, - президент Американской торговой палаты
3 июля, 2020, 22:59
Отставка главы Национального банка Якова Смолия - тревожный сигнал для инвесторов
Об этом заявил президент Американской торговой палаты Андрей Гундер в прямом эфире Радио Свобода.
По его словам, некоторые международные бизнес компании наблюдают, что будет дальше и пока останавливают инвестиции в Украину.
"Компании доверяли Нацбанку, потому что это была независимая организация, которая удержала инфляцию и золотовалютные резервы. Политика Нацбанка была понятна и предсказуема. Бизнес хочет иметь какую-то предсказуемость и без этой предсказуемости компании заявили публично, что некоторые из них останавливают дальнейшие инвестиции, пока не будет понятно, какие будут следующие шаги и что можно ожидать дальше", - заявил Гундер.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, что независимость Национального банка остается для правительства приоритетом .
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