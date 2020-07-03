Отставка Смолия: международный бизнес останавливает инвестиции из-за непредсказуемости, - президент Американской торговой палаты

3 июля, 2020, 22:59

Отставка главы Национального банка Якова Смолия - тревожный сигнал для инвесторов

Об этом заявил президент Американской торговой палаты Андрей Гундер в прямом эфире Радио Свобода.

По его словам, некоторые международные бизнес компании наблюдают, что будет дальше и пока останавливают инвестиции в Украину.

"Компании доверяли Нацбанку, потому что это была независимая организация, которая удержала инфляцию и золотовалютные резервы. Политика Нацбанка была понятна и предсказуема. Бизнес хочет иметь какую-то предсказуемость и без этой предсказуемости компании заявили публично, что некоторые из них останавливают дальнейшие инвестиции, пока не будет понятно, какие будут следующие шаги и что можно ожидать дальше", - заявил Гундер.