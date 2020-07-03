Месси решил покинуть "Барселону"

3 июля, 2020, 14:16

Капитан "Барселоны" Лионель Месси планирует покинуть клуб в 2021 году

Об этом сообщает Cadena SER.

Неудачи "Барселоны" в чемпионате Испании послужили причиной того, что 33-летний аргентинец задумался об изменениях.

По информации источника, Месси уже сообщил своим ближайшим друзьям в "Барселоне", что не хочет становиться обузой. Он устал от постоянных утечек о внутренних делах клуба, а также от того, что ему приписывают роль в определенных решениях, к которым он не имеет отношения.

В нынешнем сезоне Лионель Месси сыграл за испанскую "Барселону" клуб 37 матчей, забил 27 голов и отдал 21 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 112 млн евро.

Напомним, 30 июня в 33-м туре чемпионата Испании по футболу "Барселона" сыграла на своем поле вничью с "Атлетико" .