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Espreso.tvСпортГлавный тренер "Волыни" вылечился от коронавируса

Главный тренер "Волыни" вылечился от коронавируса


фото: fcvolyn.net
Главный тренер луцкой "Волыни" Андрей Тлумак вылечился от коронавируса

Об этом сообщает sport.ua.

Также выздоровел ассистент Тлумака - Андрей Сапуга. Оба специалиста получили отрицательные тесты на коронавирус и уже приступили к тренировкам луцкой "Волыни".

По рекомендации медиков, ближайший поединок "Волыни" - выездной матч против "Кремня" - оба тренера с целью профилактики не поедут.

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