Главный тренер "Волыни" вылечился от коронавируса

3 июля, 2020, 15:09

Главный тренер луцкой "Волыни" Андрей Тлумак вылечился от коронавируса

Об этом сообщает sport.ua.

Также выздоровел ассистент Тлумака - Андрей Сапуга. Оба специалиста получили отрицательные тесты на коронавирус и уже приступили к тренировкам луцкой "Волыни".

По рекомендации медиков, ближайший поединок "Волыни" - выездной матч против "Кремня" - оба тренера с целью профилактики не поедут.

26 июня главный тренер луцкой "Волыни" Андрей Тлумак признался, что болеет коронавирусом .