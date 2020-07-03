Главный тренер "Волыни" вылечился от коронавируса
3 июля, 2020, 15:09
Главный тренер луцкой "Волыни" Андрей Тлумак вылечился от коронавируса
Об этом сообщает sport.ua.
Также выздоровел ассистент Тлумака - Андрей Сапуга. Оба специалиста получили отрицательные тесты на коронавирус и уже приступили к тренировкам луцкой "Волыни".
По рекомендации медиков, ближайший поединок "Волыни" - выездной матч против "Кремня" - оба тренера с целью профилактики не поедут.
- 26 июня главный тренер луцкой "Волыни" Андрей Тлумак признался, что болеет коронавирусом .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи