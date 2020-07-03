ЕС раскритиковал голосования за обнуления сроков Путина

3 июля, 2020, 13:21

Голосование по поправкам в Конституцию РФ произошло с многочисленными нарушениями демократических норм, а его итоги противоречат международным обязательствам России

Такой вывод содержится в заявлении представителя ЕС, обнародованном на сайте Европейской службы внешних действий.

"Общенациональный голосования в Российской Федерации по конституционным поправкам завершилось 1 июля. Некоторые из поправок касаются изменений политической системы и работы исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти. Евросоюз выражает сожаление, что в ходе проведения этого голосования были запрещены кампании как" за ", так и "против", что не позволило участникам голосования получить доступ к сбалансированной информации ", - говорится в документе.

Евросоюз надеется, что все сообщения и обвинения в нарушениях, включая принуждение участников, многократные голосования, несоблюдения тайны волеизъявления, случай полицейского насилия против журналиста на участке, будут должным образом расследованы.

"Приложения к статье 79 Конституции предусматривают примат российской конституции над решениями международных органов, принимаются на основе международных договоров. Венецианская комиссия Совета Европы, членом которой является Россия, пришла к выводу, что эта поправка несовместима с международными обязательствами РФ, и рекомендовала удалить ее или изменить формулировку. Мы ожидаем, что Россия, несмотря на любые приложения к конституции, будет выполнять свои международные обязательства, в том числе относительно решений Европейского суда по правам человека ", - говорится в документе.

В среду, 1 июля, в России проходил последний и главный день голосования за поправки в Конституцию страны - его даже объявили выходным.

Поправки в Конституцию России поддержали 77,92% голосовавших. Однако, по данным независимых экспертов, голосование не соответствовало российским и международным стандартам.

Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

Среди наиболее обсуждаемых изменений - приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуления" президентских сроков, которое позволит Путину еще дважды избираться на пост главы государства.