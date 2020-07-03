ДТП в Польше: четверо украинцев находятся в больницах

3 июля, 2020, 16:49

В польских больницах сейчас находятся четверо граждан Украины в связи с ДТП, которое произошло в четверг, 2 июля, вблизи города Богуславице Силезского воеводства на юге Польши

Об этом сообщили в генконсульстве Украины в Кракове, передает Укринформ.

"Четверо граждан Украины, среди которых двое водителей автобуса, находятся в больницах, где им оказывается всяческая помощь. Больше всех пострадала гражданка Украины, которая находится в больнице города Ополе (запад РП), ею занимается почетный консул Украины в этом городе", - сообщили в генконсульстве.

Отмечается, что большинство граждан Украины не нуждались в госпитализации и после проверки медиками физического состояния их перевезли в центр отдыха в населенном пункте Золотой Поток. Всего там находится 25 человек. Один из украинских консулов со вчерашнего находился с группой пострадавших украинцев.

Консульство сообщило, что украинский автобус следовал по маршруту Запорожье-Свиноуйсце (северо-запад Польши). В нем ехали граждане Украины на работу в Польшу. Компания перевозчика из Тернополя уже предоставила украинцам автобус.

В Польше вблизи города Богуславице Силезского воеводства произошло ДТП с участием автобуса с пассажирами и грузовиков, пострадали 32 человека.

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