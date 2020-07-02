В Польше автобус с украинцами столкнулся с двумя грузовиками: пострадали 32 человека, 6 - в тяжелом состоянии

2 июля, 2020, 21:09

В Польше, вблизи города Богуславице Силезского воеводства, произошло ДТП с участием автобуса с пассажирами и грузовиков, пострадали 32 человека

Об этом сообщили в генконсульстве Украины в Кракове, передает Укринформ.

"На автодороге №1, вблизи города Богуславице Ченстоховского уезда Силезского воеводства произошло ДТП с участием грузовиков и автобуса украинского перевозчика. В нем находилось около 40 граждан Украины. В результате аварии повреждения различной степени получили 16 человек, из которых шесть человек госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии", - сообщили в консульстве.

Все пострадавшие доставлены в больницы вертолетами.

Всем людям, которые не нуждаются в медицинской помощи, оказана всяческая инаяю помощь, они временно расселены в гостиницах.

Украинские консулы находятся в контакте с местными органами власти и пытаются установить перевозчика.

По предварительной информации, автобус направлялся из Тернопольской области, вероятно в направлении Варшавы.

Отмечается, автокатастрофа произошла на дороге национального значения №1, которая переделана под стандарты автомагистрали, около 15 часов по киевскому времени.

По информации польских СМИ пострадали в общей сложности 32 человека. В результате столкновения два грузовика загорелись. На место происшествия вылетели четыре спасательных вертолета и выехали автомобили скорой помощи. Один из грузовиков сгорел полностью. Он перевозил опасную субстанцию.

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