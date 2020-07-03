COVID-19: в Украине за сутки обнаружили 876 новых случаев, 27 человек умерли

3 июля, 2020, 08:49

По состоянию на утро 3 июля в Украине подтверждено 46 763 случаев COVID-19

Об этом передает Еспресо.TV .

За последние сутки лабораторно подтверждено 876 случаев.

С начала эпидемии 1212 (+27 за сутки) пациентов умерли, 20558 (+505 сутки) выздоровели.

Всего проведено 690 953 тестирование методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1915 случаев;

Волынская область - 2571 случай;

Днепропетровская область - 1103 случая;

Донецкая область - 599 случаев;

Житомирская область - 1435 случаев;

Закарпатская область - 3126 случаев;

Запорожская область - 579 случаев;

Ивано-Франковская область - 2544 случая;

Кировоградская область - 653 случая;

г. Киев - 5347 случаев;

Киевская область - 2702 случая;

Львовская область - 5883 случая;

Луганская область - 84 случая;

Николаевская область - 450 случаев;

Одесская область - 1792 случая;

Полтавская область - 322 случая;

Ровенская область - 3950 случаев;

Сумская область - 304 случая;

Тернопольская область - 1990 случаев;

Харьковская область - 2255 случаев;

Херсонская область - 195 случаев;

Хмельницкая область - 822 случая;

Черновицкая область - 4935 случаев;

Черкасская область - 653 случая;

Черниговская область - 554 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 июля 2020 в Центр поступило 1249 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 92 421 сообщения о подозрении на COVID-19.

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