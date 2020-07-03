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Espreso.tvОбществоЧисло жертв оползня на нефритовом руднике в Мьянме возросло до 162

Число жертв оползня на нефритовом руднике в Мьянме возросло до 162

В Мьянме число жертв оползня на нефритовом руднике в штате Качин выросло до 162 человек

Об этом сообщает Reuters .

По данным спасательной службы, к вечеру четверга, 2 июля, из-под грязевых завалов были извлечены 162 тела. Поисково-спасательные работы продолжаются, и число погибших может увеличиться.

Ранее сообщалось о 126 погибших.

Оползень сошел рано утром 2 июля в районе Хпакант штата Качин. Работников, собирали нефрит в гористой местности, накрыла волна грязи, образовавшейся после сильных дождей.

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