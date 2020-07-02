В Мьянме волна грязи накрыла нефритовый рудник: не менее 126 погибших
Об этом сообщает Reuters.
Инцидент произошел рано утром в четверг, 2 июля, в районе Хпакант штата Качин.
Работников, собиравших нефрит в гористой местности, накрыла волна грязи, образовавшейся после сильных дождей.
На данный момент спасатели достали тела 126 рабочих, поисково-спасательные работы продолжаются, и число погибших может увеличиться.
Один из шахтеров, 38-летний Маунг Хаинг, рассказал, что увидел огромный оползень за минуту до того, как он накрыл рабочих у подножия холма.
"Через минуту все люди у подножия холма просто исчезли... Там были люди, которые застряли в грязи, которые кричали о помощи, но никто не мог им помочь", - сказал он в телефонном комментарии.
По словам местных активистов, погибшие были вольнонаемными шахтерами, они собирали отходы, оставшиеся после крупной горнодобывающей компании.
Фото: Reuters
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