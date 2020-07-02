Ярмоленко вошел в топ-3 лучших украинских бомбардиров АПЛ
2 июля, 2020, 12:22
Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вышел на третье место среди лучших украинских бомбардиров в чемпионате Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
1 июля Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси" в матче 32-го тура премьер-лиги. Этот гол стал для украинского вингера 6-м за время выступлений в Англии.
Это позволило Ярмоленко выйти не третье место среди лучших украинских бомбардиров чемпионата Англии в истории. Он опередил Андрея Воронина, который забил за "Ливерпуль" 5 голов.
Больше всего среди украинцев в АПЛ забил Сергей Ребров, который выступал за "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" и отметился 10 раз. На счету Андрея Шевченко 9 мячей за "Челси".
- Напомним, 1 июля гол Андрея Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси" в чемпионате Англии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
-
28 июня, 2020 Родной, независим и государственный! Язык и Конституция
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
Читайте также
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
-
28 июня, 2020 Родной, независим и государственный! Язык и Конституция