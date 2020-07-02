Ярмоленко вошел в топ-3 лучших украинских бомбардиров АПЛ

2 июля, 2020, 12:22

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вышел на третье место среди лучших украинских бомбардиров в чемпионате Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

1 июля Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси" в матче 32-го тура премьер-лиги. Этот гол стал для украинского вингера 6-м за время выступлений в Англии.

Это позволило Ярмоленко выйти не третье место среди лучших украинских бомбардиров чемпионата Англии в истории. Он опередил Андрея Воронина, который забил за "Ливерпуль" 5 голов.

Больше всего среди украинцев в АПЛ забил Сергей Ребров, который выступал за "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" и отметился 10 раз. На счету Андрея Шевченко 9 мячей за "Челси".

Напомним, 1 июля гол Андрея Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси" в чемпионате Англии.

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