 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЯрмоленко вошел в топ-3 лучших украинских бомбардиров АПЛ

Ярмоленко вошел в топ-3 лучших украинских бомбардиров АПЛ


фото: Getty Images
Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вышел на третье место среди лучших украинских бомбардиров в чемпионате Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

1 июля Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси" в матче 32-го тура премьер-лиги. Этот гол стал для украинского вингера 6-м за время выступлений в Англии.

Это позволило Ярмоленко выйти не третье место среди лучших украинских бомбардиров чемпионата Англии в истории. Он опередил Андрея Воронина, который забил за "Ливерпуль" 5 голов.

Больше всего среди украинцев в АПЛ забил Сергей Ребров, который выступал за "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" и отметился 10 раз. На счету Андрея Шевченко 9 мячей за "Челси".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 июля, 2020 четверг

больше новостей

2 июля, 2020 четверг

1 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать