В УЕФА назвали дату старта следующей Лиги чемпионов

2 июля, 2020, 14:06

Групповой раунд Лиги чемпионов 2020/2021 начнется 20 октября

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Групповой этап турнира стартует 20 октября. Второй тур запланирован на 27-28 октября, 3-й тур - 3-4 ноября, 4-й - 24-25 ноября, 5-й - 1-2 декабря, а 6-й - 8-9 декабря.

Матчи плей-офф начнутся 16 февраля 2021 года. Четвертьфиналы - 6 и 7 апреля, ответные - 13 и 14 апреля. Первые полуфинальные игры запланированы на 27 и 28 апреля, а ответные - на 4 и 5 мая. Финал состоится в Стамбуле 29 мая.

Украину на групповом раунде будет представлять "Шахтер", серебряный призер чемпионата страны поспорит за место на основной стадии турнира в квалификации.

17 июня стало известно, что сезон-2019/2020 Лиги чемпионов будет завершен в формате "Финала восьми" в Лиссабоне с 12 по 23 августа.

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