В Днипре испортили граффити с Шухевичем

2 июля, 2020, 22:48

В Днипре неизвестные испортили граффити с портретом Романа Шухевича

Об этом сообщает Радио Свобода.

Рисунок закрасили синей краской и написали "Враг Украины".

Как рассказал один из инициаторов создания объекта, представитель общественной организации "Общество будущего" Андрей Кулиш, создатели решили восстановить граффити.

Он сообщил, что организация объявила о денежном вознаграждении за информацию, которая позволит найти тех, кто испортил граффити.

"Что бы украинское мы не сделали в городе, оно всегда оскверняется. Фигура Романа Шухевича оболгана... Мы считаем, что надо найти того, кто это сделал, и уже потом решать, как действовать", - сказал Кулиш.