В Днипре испортили граффити с Шухевичем
2 июля, 2020, 22:48
В Днипре неизвестные испортили граффити с портретом Романа Шухевича
Об этом сообщает Радио Свобода.
Рисунок закрасили синей краской и написали "Враг Украины".
Как рассказал один из инициаторов создания объекта, представитель общественной организации "Общество будущего" Андрей Кулиш, создатели решили восстановить граффити.
Он сообщил, что организация объявила о денежном вознаграждении за информацию, которая позволит найти тех, кто испортил граффити.
"Что бы украинское мы не сделали в городе, оно всегда оскверняется. Фигура Романа Шухевича оболгана... Мы считаем, что надо найти того, кто это сделал, и уже потом решать, как действовать", - сказал Кулиш.
- В Днипре на Сичеславской набережной появилось граффити с портретом главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.
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