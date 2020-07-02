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Espreso.tvОбществоВ Днипре испортили граффити с Шухевичем

В Днипре испортили граффити с Шухевичем


фото: Радіо Свобода
В Днипре неизвестные испортили граффити с портретом Романа Шухевича

Об этом сообщает Радио Свобода.

Рисунок закрасили синей краской и написали "Враг Украины".

Как рассказал один из инициаторов создания объекта, представитель общественной организации "Общество будущего" Андрей Кулиш, создатели решили восстановить граффити.

Он сообщил, что организация объявила о денежном вознаграждении за информацию, которая позволит найти тех, кто испортил граффити.

"Что бы украинское мы не сделали в городе, оно всегда оскверняется. Фигура Романа Шухевича оболгана... Мы считаем, что надо найти того, кто это сделал, и уже потом решать, как действовать", - сказал Кулиш.

  • В Днипре на Сичеславской набережной появилось граффити с портретом главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.
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