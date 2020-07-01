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Espreso.tvОбществоВ центре Днипра появилось граффити с портретом Шухевича. ФОТОФАКТ

В центре Днипра появилось граффити с портретом Шухевича. ФОТОФАКТ


фото: www.radiosvoboda.org
В Днипре на Сичеславского набережной появилось граффити с портретом главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича

Об этом сообщает Радио Свобода.

Рисунок создали общественные активисты ко дню рождения украинского политического деятеля, главнокомандующего УПА.

Один из инициаторов акции Андрей Кулиш рассказал, что граффити создали по несколько часов в месте, имеющем неформальное название "арт-квартал".

Портрет подписали словами: "мудрого не обмануть, честного не купить, сильного не сломить".

Ранее, в ноябре 2015 года, в Днипре в рамках "декоммунизации" переименовали 259 объектов, в том числе назвали одну из улиц именем Романа Шухевича.

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