В Днепропетровской области разрешили работать кинотеатрам
2 июля, 2020, 21:28
Со 2 июля в Днепропетровской области разрешили работать кинотеатрам, но при условии соблюдения санитарных норм
Об этом сообщил заместитель председателя Днепропетровской ОГА Максим Скрыпник.
"На Днепропетровщине имеем управляемую ситуацию с COVID-19. Поэтому областная комиссия ТЭБ и ЧС позволила работу кинотеатров со 2 июля. Главное условие - соблюдение санитарных норм. Ведь безопасность посетителей должна быть на первом месте", - подчеркнул он.
Залы кинотеатров можно заполнять максимум наполовину.
- Кабинет министров разрешил работу кинотеатров с половиной заполненных мест со 2 июля.
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