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Espreso.tvОбществоВ Днепропетровской области разрешили работать кинотеатрам

В Днепропетровской области разрешили работать кинотеатрам

Со 2 июля в Днепропетровской области разрешили работать кинотеатрам, но при условии соблюдения санитарных норм

Об этом сообщил заместитель председателя Днепропетровской ОГА Максим Скрыпник.

"На Днепропетровщине имеем управляемую ситуацию с COVID-19. Поэтому областная комиссия ТЭБ и ЧС позволила работу кинотеатров со 2 июля. Главное условие - соблюдение санитарных норм. Ведь безопасность посетителей должна быть на первом месте", - подчеркнул он.

Залы кинотеатров можно заполнять максимум наполовину.

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