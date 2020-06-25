Правительство разрешило открыть кинотеатры со 2 июля
25 июня, 2020, 15:00
Кабинет министров разрешил работу кинотеатров с половиной заполненных мест со 2 июля
Это решение принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV .
"Мы вводим запрет на работу кинотеатров до 1 июля 2020 года, то есть, возможность их работы со 2 июля, но с четкими условиями - наполненностью не более 50%", - сказал глава Минздрава.
- В Верховной Раде сообщили, что предварительно определили, что в рамках ослабления карантина открытие кинотеатров в Украине пройдет со 2 июля.
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