Правительство разрешило открыть кинотеатры со 2 июля

25 июня, 2020, 15:00

Кабинет министров разрешил работу кинотеатров с половиной заполненных мест со 2 июля

Это решение принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV .

"Мы вводим запрет на работу кинотеатров до 1 июля 2020 года, то есть, возможность их работы со 2 июля, но с четкими условиями - наполненностью не более 50%", - сказал глава Минздрава.