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Espreso.tvОбществоПравительство разрешило открыть кинотеатры со 2 июля

Правительство разрешило открыть кинотеатры со 2 июля


фото: multiplex.ua
Кабинет министров разрешил работу кинотеатров с половиной заполненных мест со 2 июля

Это решение принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV .

"Мы вводим запрет на работу кинотеатров до 1 июля 2020 года, то есть, возможность их работы со 2 июля, но с четкими условиями - наполненностью не более 50%", - сказал глава Минздрава.

  • В Верховной Раде сообщили, что предварительно определили, что в рамках ослабления карантина открытие кинотеатров в Украине пройдет со 2 июля.
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