Украинец Лунин стал героем матча чемпионата Испании
Об этом сообщает SofaScore.
Лунин помог "Овьедо" победить "Мирандес" 1: 0 в 37-м туре чемпионата Испании. Этот матч стал пятым для украинца в сезоне, в котором он не пропустил голов. Голкипер отстоял "на ноль" три из четырех последних игр.
Андрей Лунин за матч против "Мирандеса" получил оценку 7,7, которая стала самой высокой среди всех футболистов, принимавших участие во встрече.
"Овьедо" набрал 44 очка и занимает 17-е место. От зоны вылета команду отделяет 3 пункта.
В общем Лунин сыграл за "Овьедо" в нынешнем сезоне 16 матчей и пропустил 14 голов. Права на 21-летнего украинца принадлежат "Реалу".
- Напомним, 22 июня Андрей Лунин отстоял "на ноль" в матче чемпионата Испании против "Спортинга".
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