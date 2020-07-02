Убийство "Сармата": ГБР открыло производство против судей

Об этом заявил прокурор Запорожской областной прокуратуры Владимир Калюга, сообщает Укринформ.

"В отношении судей Бердянского горрайонного суда в июне ГБР в г. Мелитополь открыто уголовное производство по ст. 375 (вынесение заведомо неправосудного решения) УК Украины. Эта статья пока еще действует, хотя ее Конституционный суд отменил. Дело расследуется", - сказал прокурор в время общения с активистами, которые собрались под стенами Запорожской облпрокуратуры на пикет в поддержку голодающих ветеранов АТО, побратимов убитого "Сармата".

Пикетчики подготовили обращение, в котором требуют, чтобы прокуратура обратилась в суд с апелляционной жалобой на решение об освобождении из СИЗО четырех подозреваемых по делу об убийстве Виталия Олешко. Участники пикета заявляют, что если прокуратура останется в стороне, то начнут бессрочную акцию.

Однако Калюга утверждает, что подобные решения суда не подлежат обжалованию.

"Суд неоднократно продлевал сроки содержания под стражей всем подозреваемым лицам. 29 мая 2020 года относительно 4 человек суд (Бердянский горрайонный - ред.) Не поддержал ходатайство прокурора и отказал в содержании под стражей, выбрав 4 лицам меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. По действующему УПК Украины подобные решения суда не подлежат обжалованию. Мы лишены возможности обжаловать такие решения", - пояснил прокурор.

По его словам, решение может быть обжаловано при одном условии: в случае нарушения этими лицами условий домашнего ареста, обязанностей, возложенных на них судом.

"Если такие нарушения будут - прокурор немедленно будет инициировать вопрос об изменении меры пресечения. Я круглосуточно интересуюсь у органов полиции, как соблюдают условия домашнего ареста обвиняемых. Одного обвиняемого контролирует Бердянский горотдел полиции, трех других - управление полиции в Днепропетровской области", - добавил Калюга.

30 мая Бердянский горрайонный суд отпустил под домашний арест фигурантов "дела Сармата" Михаила Сигиду, Николая Ломаку, Александра Обухова и Максима Влидимиренкова.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").

Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошел русский плен.

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